Gebze'de Trafik Kazası: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 4 Yaralı

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:20
Gebze'de Trafik Kazası: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı

Kocaeli İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstasyon Mahallesi Feribot Yolu'nda ilerleyen bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 41 HK 156 plakalı otomobil, köprülü kavşakta S.Ö. yönetimindeki 34 GM 8630 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan İ.Ö., ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ayakta tedavi edildi.

Sürücüler H.K. ve S.Ö. ise tedavilerinin ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

