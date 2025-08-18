Gelibolu Tarihi Alanı, Yangın Sonrası Kuzey Hattı Ziyarete Açıldı

Çanakkale'deki yangın sonrası kademeli açılış

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle kapatılan Tarihi Alan'ın kuzey hattı (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı)'nın ziyarete açıldığı duyuruldu.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayıldı ve güvenlik gerekçesiyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişler durdurulmuştu.

Yangın nedeniyle 7 köy tahliyebüyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

Yapılan açıklamada, kapalı olan bölümlerin durumu ve ziyaret düzenlemeleri hakkında çalışmaların sürdüğü belirtildi.