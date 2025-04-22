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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarımda Girişimciliği Destekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Fikirden Hasada' programıyla genç tarım girişimcileri yetiştirmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:23
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarımda Girişimciliği Destekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarımda Girişimciliği Destekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tarım girişimcisi gençlere destek vermek ve gençleri tarıma teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı' ile dikkat çekiyor. Programın lansmanı, Hüyük ilçesindeki Tarım ve Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi.

Programa 50 Genç Katıldı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, bu özel programın ilk döneminin 50 genç ile başladığını belirtti. Projesi kabul edilen gençlere çeşitli destekler sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Bakanlık, tarım alanında yapılan bu projeye büyük önem verdiğini ve gençlerin ilgisinden memnun olduklarını vurguladı.

Tarım Girişimcisi Gençler Yetiştirmek İstiyoruz

Efendioğlu, tarım girişimcisi gençlere eğitimlerinin alanında uzman kişiler tarafından verildiğini, ayrıca uygun projelere hibe desteği sağlayacaklarını kaydetti. Programın ilk dönemini tamamladıktan sonra, ikinci dönem üzerinde de çalışmalar yapılacağını söyledi.

Yeni Gençlik Politika Belgesi Yolda

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Politika Belgesini yenileme sürecinde olduğunu duyurdu. Enes Efendioğlu, bu yeni belgenin içerisinde 'Gençlik ve Tarım' başlığının yer alacağını belirtti. Tarım girişimciliğinin artık bir gençlik politikasının unsuru haline geleceğini ifade etti.

ÜNİDES Programı ile Hibe Desteği Fırsatı

Ayrıca, üniversiteli öğrencilere yönelik başlatılan ÜNİDES programı ile tarım temalı projeler desteklenecek. Öğrenci toplulukları bu program aracılığıyla hibe desteği alma imkanı bulacak.

Kamp aktiviteleri sonrasında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, gençleri tarıma teşvik edecek projeleri için Bakanlığa teşekkürlerini iletti. Program, gençlerle yapılan sohbetlerle ve projeleri değerlendirerek sona erdi.

Konya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tarım girişimcisi gençlere destek verme ve gençleri...

Konya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tarım girişimcisi gençlere destek verme ve gençleri tarıma teşvik amacıyla düzenlenen "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı" başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, programın Hüyük ilçesindeki Tarım ve Gençlik Kampı'ndaki lansman toplantısında konuşma yaptı.

Konya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tarım girişimcisi gençlere destek verme ve gençleri...

Konya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tarım girişimcisi gençlere destek verme ve gençleri tarıma teşvik amacıyla düzenlenen "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı" başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, programın Hüyük ilçesindeki Tarım ve Gençlik Kampı'ndaki lansman toplantısında konuşma yaptı.

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