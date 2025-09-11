Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı — Kayıtlar 13 Eylül'e Kadar

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:16
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, başvuru sonuçlarının takip edilebileceği platform olarak e-Devlet kapısını işaret etti.

Bakan Bak paylaşımında, 2025-2026 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını belirtti. Paylaşımda yer alan ifadeler şöyle: "Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz."

Kayıtlar için son gün 13 Eylül

GSB yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet kapısında yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetindeki taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

Ayrıca, öğrenciler kendilerine verilen süre içinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemek zorunda.

Yedek sıraları ve destek

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Öğrenciler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım alabilecek.

