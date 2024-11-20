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Genel İş Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Yönetimi İstifa Etti

Grevleri sonlandıran Genel İş Anadolu Yakası 1 No'lu Şubenin yönetimi, sendika genel merkezinin kararlarına tepki göstererek istifa etti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:25
Genel İş Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Yönetimi İstifa Etti

İstanbul’da işçi sendikacılığına dair çarpıcı bir gelişme yaşandı. Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, sendika genel merkezinin grevleri haksız yere sonlandırması sebebiyle şube yönetimi olarak istifa ettikleri açıkladı.

Şube yönetimi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) çatısı altında düzenledikleri basın toplantısında yaşanan durumu gazetecilere aktardı. Başkan Ay, 18 Kasım Pazartesi gecesi toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin başarısız kalmasının ardından başlatılan grevin, yalnızca bir dakika sonra sendika genel merkezi tarafından sonlandırıldığını belirtti.

Ay, İstanbul ve İzmir'deki birçok Genel İş Şubesinin benzer sorunlarla karşılaştığını vurgulayarak, "İşçinin iradesini temsil eden şube yönetiminin iradesi, Kadıköy'de bir kez daha yok sayıldı. Haklarımızı almak için hazırladığımız özgür toplu sözleşme, işveren ve sendika tarafından sadece çerçeve bir sözleşmeye dönüştürüldü," şeklinde konuştu.

Sendika Yönetimine Sert Eleştiriler

Nazan Gevher Çam Ay, sendikanın genel merkezinin son zamanlarda işverenle işbirliğinin boyutunu artırdığını ve işçileri zor durumda bıraktığını ifade ederek, genel merkezi istifaya davet etti. "O koltuklarda oturup işçinin iradesini yok sayan bir sendikanın şubesi olmak, bizim için anlamını yitirmiştir," diyen Ay, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Grev Sürecinde Yaşananlar

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde, gece saatlerinde toplanan işçiler, toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamadığını vurgulayarak grev kararı aldıklarını duyurmuştu. Bu bağlamda, Başkan Ay, kötü giden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonucunda grev kararı aldıklarını aktardı.

19 Kasım’da Kadıköy Belediyesi, işçilere "Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki görüşme anlaşma ile sonuçlanmıştır" şeklinde bir mesaj gönderdi. Ay, bu sözleşmenin kendilerine rağmen imzalandığını belirtti. Sözleşmenin metninin ortaya çıkmasının ardından grev için bekleyen işçilerin büyük bir kısmı, belediye önünden ayrılmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı...

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, sendika genel merkezinin grevlerini haksız şekilde sonlandırdığı gerekçesiyle şube yönetimi olarak istifa ettiklerini duyurdu.

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı...

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, sendika genel merkezinin grevlerini haksız şekilde sonlandırdığı gerekçesiyle şube yönetimi olarak istifa ettiklerini duyurdu.

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