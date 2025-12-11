DOLAR
Niğde Bor'da Geri Manevra Kazası: 62 Yaşındaki Veysel K. Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesi Obruk Köyü yolunda geri manevra yapan İl Özel İdaresi aracının çarptığı 62 yaşındaki Veysel K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:10
Obruk Köyü yolunda kamyonetin çarpması sonucu ölüm

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Obruk Köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında, 62 yaşındaki Veysel K. yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Niğde İl Özel İdaresi’ne ait hizmet aracı olarak kullanılan kamyonet, geri manevra yaptığı sırada yolda bulunan Veysel K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Veysel K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Veysel K. kurtarılamadı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Niğde Valiliği, kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; "İlimiz Bor ilçesi Obruk Köyü iç yolunda, İl Özel İdaresine ait hizmet aracının karıştığı elim trafik kazasında hemşehrimiz Veysel K.’nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Meydana gelen kazayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kazada yaralanarak hastaneye sevk edilen ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan merhuma Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz " ifadelerine yer verildi.

