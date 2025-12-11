Aydın'da Altyapı ve Üstyapı Yatırımları Hızla Sürüyor

Aydın Büyükşehir il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı altyapı ve üstyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye ekipleri kırsal mahallelerden kent merkezlerine, tarım yollarından bağlantı güzergahlarına kadar geniş bir alanda eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Yürütülen çalışmalar

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; yama, parke taşı döşeme, kaldırım yenileme, bakım-onarım, banket temizliği, yeni yol yapımı, arazi yollarında düzenleme ve daha birçok çalışmayı aralıksız gerçekleştiriyor.

Çalışma yapılan noktalar

Ekipler güncel olarak; Didim ilçesi 19 Mayıs Caddesi’nde, Efeler ilçesi Batı Çevre Bulvarı’nda, Buharkent ilçesi Çolak İbrahim Bey Caddesi’nde, Nazilli ilçesi Atatürk Bulvarı’nda, Yenipazar ilçe merkezinde, Kuşadası ilçesinin muhtelif mahallelerinde bulunan cadde ve bulvarlarda, Efeler ilçesi Çeştepe, Kuyulu ve Bademli, Germencik ilçesi Meşeli, Çarıklar ve Ortaklar, İncirliova ilçesi Eğrek ve Acarlar, Karpuzlu ilçesi Hatipkışla, Nazilli ilçesi Karahallı, Yaylapınar, Ocaklı ve Pirlibey, Yenipazar ilçesi Dereköy ve Koyunlar, Karacasu ilçesi Ataköy, Yazır ve Yaykın, Koçarlı ilçesi Esentepe, Kasaplar ve Çallı, Söke ilçesi Karacahayıt ve Sayrakçı, Sultanhisar ilçesi Salavatlı, Köşk ilçesi Ahatlar ve Uzundere, Bozdoğan ilçesi Olukbaşı, Kuyucak ilçesi Horsunlu, Çine ilçesi Mutaflar ve Karanfiller Mahallelerinde eş zamanlı çalışmalar yapılıyor.

Vatandaşlardan memnuniyet

Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyan vatandaşlar, çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. İlçelere yapılan yatırımların yaşam kalitesini artırdığını belirten vatandaşlar, çalışmaların devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkanın açıklaması

Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirterek; "Aydınımızın dört bir yanında, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Üreticilerimizin de, kent merkezindeki vatandaşlarımızın da yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek için ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

