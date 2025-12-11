DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,95 -0,26%
ALTIN
5.775,72 0,33%
BITCOIN
3.842.849,53 2,39%

Aydın'da Altyapı ve Üstyapı Yatırımları Hızla Sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri ekipleriyle kırsal ve kentsel alanlarda eş zamanlı altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor; vatandaşlar memnun.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:10
Aydın'da Altyapı ve Üstyapı Yatırımları Hızla Sürüyor

Aydın Büyükşehir il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı altyapı ve üstyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye ekipleri kırsal mahallelerden kent merkezlerine, tarım yollarından bağlantı güzergahlarına kadar geniş bir alanda eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Yürütülen çalışmalar

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; yama, parke taşı döşeme, kaldırım yenileme, bakım-onarım, banket temizliği, yeni yol yapımı, arazi yollarında düzenleme ve daha birçok çalışmayı aralıksız gerçekleştiriyor.

Çalışma yapılan noktalar

Ekipler güncel olarak; Didim ilçesi 19 Mayıs Caddesi’nde, Efeler ilçesi Batı Çevre Bulvarı’nda, Buharkent ilçesi Çolak İbrahim Bey Caddesi’nde, Nazilli ilçesi Atatürk Bulvarı’nda, Yenipazar ilçe merkezinde, Kuşadası ilçesinin muhtelif mahallelerinde bulunan cadde ve bulvarlarda, Efeler ilçesi Çeştepe, Kuyulu ve Bademli, Germencik ilçesi Meşeli, Çarıklar ve Ortaklar, İncirliova ilçesi Eğrek ve Acarlar, Karpuzlu ilçesi Hatipkışla, Nazilli ilçesi Karahallı, Yaylapınar, Ocaklı ve Pirlibey, Yenipazar ilçesi Dereköy ve Koyunlar, Karacasu ilçesi Ataköy, Yazır ve Yaykın, Koçarlı ilçesi Esentepe, Kasaplar ve Çallı, Söke ilçesi Karacahayıt ve Sayrakçı, Sultanhisar ilçesi Salavatlı, Köşk ilçesi Ahatlar ve Uzundere, Bozdoğan ilçesi Olukbaşı, Kuyucak ilçesi Horsunlu, Çine ilçesi Mutaflar ve Karanfiller Mahallelerinde eş zamanlı çalışmalar yapılıyor.

Vatandaşlardan memnuniyet

Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyan vatandaşlar, çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. İlçelere yapılan yatırımların yaşam kalitesini artırdığını belirten vatandaşlar, çalışmaların devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkanın açıklaması

Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirterek; "Aydınımızın dört bir yanında, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Üreticilerimizin de, kent merkezindeki vatandaşlarımızın da yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek için ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR İL GENELİNDE ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR İL GENELİNDE ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR İL GENELİNDE ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
2
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi
4
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
5
Ordu'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü — Kar 10 cm'e Ulaştı
6
Afyonkarahisar'da zihinsel engelli adamın şüpheli ölümü: 3 gözaltı
7
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027