Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya uçak kazası bölgesinde
Komutanlar olay yerine giderek durumu yerinde inceledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın düştüğü bölgeye gitti.
Komutanlar, olay yerinde inceleme ve koordinasyon çalışmalarına katıldı; bölgedeki durumu yerinde gözlemleyerek gelişmeleri takip etti.
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları uçak kazasının yaşandığı noktaya geldi