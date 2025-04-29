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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'tan Güney Kore Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Güney Kore'de resmi temaslarda bulundu ve önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 12:12
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'tan Güney Kore Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında Güney Kore'de önemli temaslarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Seul'de gerçekleşen ziyarette, Orgeneral Gürak, Güney Kore Genelkurmay Başkanı Oramiral Kim Myung-soo tarafından askeri törenle karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Gürak, Güney Kore Ulusal Mezarlığı Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Güney Kore Savunma Bakanı Vekili Kim Seon-ho tarafından kabul edildi.

Gürak, Army Tiger Tugayı'nda incelemelerde bulunarak askeri birliklerin durumu hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında ayrıca, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer'i ve Güney Kore Askeri Ataşeliğini de ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında gittiği Güney Kore'de bazı...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında gittiği Güney Kore'de bazı ziyaretlerde bulundu. Orgeneral Gürak (solda), Army Tiger Tugayı'nda incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında gittiği Güney Kore'de bazı...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında gittiği Güney Kore'de bazı ziyaretlerde bulundu. Orgeneral Gürak (solda), Army Tiger Tugayı'nda incelemelerde bulundu.

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