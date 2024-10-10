Gergerlioğlu: 10 Ekim Saldırısı İçin Gerçek Adalet Bekliyoruz

Gergerlioğlu'ndan Adalet Talebi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 Ekim 2015 tarihinde yaşanan Ankara Gar saldırısının faillerine verilen cezalara ilişkin ailelerin ve kamuoyunun memnun olmadığını vurguladı.

9 Yıl Geçmesine Rağmen Adalet Yok

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bu saldırının üzerinden 9 yıl geçti ve biz gerçek bir adalet beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Soruşturmalara Eleştiri

Ankara Garı önündeki "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne" yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaları eleştiren Gergerlioğlu, faillerin nasıl bu kadar rahat bir şekilde saldırıyı gerçekleştirebildiklerini sorguladı. "2 intihar saldırganı, Adıyaman'dan kalkıp elini kolunu sallayarak Ankara'ya geliyor. Nasıl oluyor da bu kişiler, tüm engelleri aşarak miting alanına girebiliyor?" diye konuştu.

Ailelerin Tepkisi

Gergerlioğlu, yapılan yargılamalarda sadece birkaç kişiye ceza verildiğini belirterek, bu durumu herkesin kabul etmediğini ve katliamı yaşayanların yaşadığı travmayı hatırlattı. "O vahşeti yaşayanlar korkunç bir ana şahitlik ettiler. Katliamı örtbas edenler ise kurtuldu. Biz yine de gerçek adalet istiyoruz," ifadelerini kullandı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.