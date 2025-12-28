DOLAR
Germencik'te Fırın ve Unlu Mamul Denetimleri: Hijyen Vurgusu

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde fırın ve unlu mamul işletmelerinde hijyen denetimleri yaptı; kurallara uymayanlara mevzuat kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:25
İlçe genelinde kapsamlı kontroller

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde fırın ve unlu mamul satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı halk sağlığının korunması olarak açıklandı.

Kontroller sırasında işletmelerin hijyen şartları titizlikle incelendi. Ekipler, özellikle üretim ve servis alanlarındaki temizlik uygulamalarını, malzeme saklama koşullarını ve genel hijyen düzenini değerlendirdi.

Çalışanlara uyarılar ve mevzuat işlemleri

Denetimlerde çalışanların bone ve eldiven kullanımı hususunda gerekli uyarılar yapıldı. Kurallara uymayan işletmeler hakkında ise mevzuat kapsamında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişiminin öncelikleri olduğunu vurguladı. Zencirci, zabıta ekiplerinin denetimlerini ilçe genelinde aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

Belediye yetkilileri, denetimlerin sürdürülebilirliğinin toplum sağlığı açısından kritik olduğunu belirtiyor ve işletmelerin hijyen kurallarına uyum sağlamaya devam etmesini bekliyor.

