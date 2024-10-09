Gezi Parkı Davasında Yeniden Yargılama Süreci Başladı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı olayları nedeniyle 18 yıl hapis cezası alan sanıkların dosyasını mütalaa için savcılığa gönderdi. Sanıklar Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi yeniden yargılandı.

Duruşmaya Avukatlar Katıldı

Duruşmaya katılmayan sanıkları savunmaları için avukatları görüştürüldü. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukatı Necla Saadet Durdu da mahkemede hazır bulundu. Sanık avukatları, mahkemeden eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Mahkeme heyeti, dosyanın savcılığa iletilmesine karar verirken, duruşmayı 10 Aralık'a erteledi. Gezi Parkı olayları çerçevesinde, sanıkların daha önce Yargıtay tarafından bozulan hapis cezası kararları yeniden değerlendirilecek.

Davanın Geçmişi

Gezi Parkı davasında, tutuklu sanık Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına mahkum oldular.

Yargıtay'ın Bozma Kararları

Yargıtay, sanıkların cezalarını ortadan kaldırarak, eylemlerini "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirdi. Sanıkların adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Bu dava sürecinin gelişmeleri, kamuoyunda dikkatle izlenmektedir.