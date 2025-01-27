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Gezi Parkı Soruşturması: Menajer Ayşe Barım Tutuklandı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:57
Gezi Parkı Soruşturması: Menajer Ayşe Barım Tutuklandı

Gezi Parkı Soruşturması Sürecinde Önemli Gelişmeler

Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Barım’ın Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği belirtiliyor.

Soruşturmanın Detayları

Barım, mahkemede yapılan işlemlerin ardından, kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Taksim'deki Gezi Parkı olaylarına dair yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine derinleştirildi.

Savcılığın elindeki verilere göre, Barım’ın Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında olduğu ve belirli sanatçılarla yoğun bir iletişim içinde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, 2013 yılında Gezi Parkı olaylarının patlak verdiği dönemde, menajerliğini üstlendiği sanatçılara bu olaylara katılmaları için yönlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Soruşturma Kapsamındaki İfadeler

Soruşturma sırasında, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan gibi ünlü oyuncular, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere çağrıldı.

Barım Hakkındaki Diğer İddialar

Ayşe Barım, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olarak biliniyor. Sektörde tekelleşme nedeniyle eleştirilen Barım’ın, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialarla ilgili olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca bir soruşturma yürütülmektedir.

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