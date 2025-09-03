DOLAR
Gianluigi Donnarumma'dan Gazze mesajı

Manchester City'li Gianluigi Donnarumma, baba olmanın ardından Gazze'deki görüntülerin ve haberlerin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:46
İtalya kampında duygusal açıklama

Manchester City'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananları görmekten derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

İtalya Milli Takımı kampında basın mensuplarına konuşan Donnarumma, "Yakın zamanda baba oldum ve bazı görüntüleri görmek, bazı haberleri duymak canımı acıtıyor. Bu bizden daha büyük bir durum. Bu konuya girmek istemiyorum. Futbol oynamak istiyoruz. Barışı geri getirmek istiyoruz. Bu durumları görmek canımı acıtıyor ama bazı siyasi meseleler bizden daha büyük." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yer alan İtalya, 8 Eylül'de İsrail ile deplasmanda karşılaşacak.

Daha önce de elemelerde aynı grupta bulunan Norveç'in iç sahada İsrail ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirinin Gazze'ye bağışlanacağı açıklanmıştı.

