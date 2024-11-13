Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ünlü markalarında aralarında olduğu denetleme neticelerini kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Halkın güvenliği adına alınan bir çok önlem arasında yer alan denetlemelerle gıda taklit ve tağşiş listesi, gün gün revize edilmeye devam ederken, son dakika olarak yayımlanan genelgede yeni listeler ve markalar da yer alıyor.

Son günlerde sosyal medya platformlarında yayılan "zebra eti tespit edildi" iddiaları, gıda güvenliğine dair endişeleri hat safhaya ulaştırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile hangi markaların zebra eti kullandığı ya da gerçekten bu iddiaların gerçek olup olmadığı konusu netlik kazandı.

ZEBRA ETİ KULLANAN MARKALAR VAR MI?

Bakanlık açıklamasında, zebra etine dair herhangi bir tespit yapılmadığı ve sosyal medyada dolaşan bu tür söylentilerin doğru bilgiye dayanmadığı vurgulanırken, iddiaların sadece yanlış anlaşılma olduğu ve tk tırnaklı hayvanlara örnek verildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan zebra eti iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, “Zebra etinin kullanıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır” denildi. Gıda güvenliği için bu tür bilgilerin doğruluğunu kontrol etmenin önemine vurgu yapan bakanlık, sadece güenilir ve resmi kaynaklara bakılması gerekliliğine değindi.

Bakanlık tarafından yayımlanan güncellenmiş taklit ve tağşiş listesinde, çeşitli gıda ürünlerinde tespit edilen ciddi sağlık riskleri tespit edilirken, markalar ve şaıbeler ile alakalı da detaylara yer veriliyor.

Tarım bakanlığı taklit ve tağşiş listesi

Listede, koyun ve dana etlerinde at, eşek, domuz gibi tek tırnaklı hayvanların etlerine karıştırıldığı, peynirlerde gerçek süt yerine farklı maddelerin kullanıldığı ve zeytinyağlarına tohum yağlarının dahil edildiği gibi bir çok detaylandırma bulunuyor. Bakanlığın resmi web adresinde tüm detaylar yer alıyor.



