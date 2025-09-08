Gideon Saar: Filistin Devleti'nin Tanınması Barış İhtimalini Zedeliyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Budapeşte'de yaptığı açıklamada Filistin Devleti tanımının barış umutlarını zedelediğini ve girişimleri reddettiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:10
Budapeşte'de Szijjarto ile ortak açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Budapeştede düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Szijjarto, dünyanın ve insanların güvenliğini tehdit eden ciddi çatışmaların yaşandığı bir dönemde olduklarını belirterek, Orta Doğu'daki güvenlik krizinin bu çatışmalar arasında en önemlisi olduğunu söyledi. Szijjarto ayrıca Orta Avrupa güvenliğinin Orta Doğu güvenliğiyle yakından ilişkili olduğuna vurgu yaparak, bölgede yeniden barış, istikrar ve huzur sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Saar ise Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma girişimini eleştirerek bunun ciddi bir hata olduğunu ve barış sağlanması ihtimalini zedelediğini savundu. Saar, Filistin Devleti'nin tanınmasının bölgedeki istikrarı bozacağını ve bunun İsrail'i adımlar atmaya iteceğini söyledi.

Bakan Saar, kendilerini bir Filistin Devleti'ni kabul etmeye zorlamaya yönelik mevcut girişimleri tamamen reddettiklerini ifade etti. Saar ayrıca, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silah bırakması durumunda savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul edeceklerini belirtti.

