Giresun'da Eğribel Tüneli'nde Otomobil Uçuruma Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaza Detayları
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Soner Ç. (40) idaresindeki 34 VV 4210 plakalı otomobil, Eğribel Tüneli mevkisinde uçuruma devrildi.
Müdahale ve Gelişmeler
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, otomobildeki Bahadır Bayoğlu (46)'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü Soner Ç. (40), olay yerinden alınarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.