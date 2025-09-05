DOLAR
Giresun'da Eğribel Tüneli'nde Otomobil Uçuruma Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Eğribel Tüneli mevkisinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:23
Kaza Detayları

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Soner Ç. (40) idaresindeki 34 VV 4210 plakalı otomobil, Eğribel Tüneli mevkisinde uçuruma devrildi.

Müdahale ve Gelişmeler

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, otomobildeki Bahadır Bayoğlu (46)'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Soner Ç. (40), olay yerinden alınarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

