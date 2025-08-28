Giresun'da uçurum kazasında ölen 3 aile ferdi defnedildi

Giresun'da uçurum kazasında ölen 3 kişi Elmabelen'de toprağa verildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden üç kişinin cenazesi düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Törene katılım

Şehit yakınları ve ilçe sakinlerinin katıldığı törende, cenazeler için Elmabelen Köyü'ndeki Merkez Cami'de namaz kılındı. Törene; Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, İlçe Emniyet Amir Vekili Ziya Diner ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı köydeki mezarlıkta defnedildi.

Kaza ve yaralı yakınları

Kazada yaşamını yitirenlerin Mustafa (65), eşi Hüsniye (61) ve annesi Emine Bayram (82) olduğu açıklandı. Ailenin Mustafa ve Hüsniye Bayram'ın ABD'de yaşadığı ve tatil amacıyla memleketlerine geldikleri belirtildi.

Kazada yaralanan Murat Bayram'ın tedavisi ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

