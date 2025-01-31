Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da Uyuşturucu Ticareti Üzerine Operasyon
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları ve organize suç gruplarını hedef alarak kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonda Ele Geçirilen Maddeler
Gerçekleştirilen operasyonda F.T, M.A.D, R.D. ve Ö.K gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda;
- 14,41 gram esrar,
- 6,55 gram sentetik uyarıcı,
- 14 uyuşturucu hap,
- 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı
ele geçirildi.
Adli Süreç Başladı
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildiler. Hakimlikteki sorgularının ardından dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin üzerinden 14,41 gram esrar, 6,55 gram sentetik uyarıcı, 14 uyuşturucu hap ile 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.