DOLAR
34,17 -0,03%
EURO
37,18 -0,04%
ALTIN
2.945,66 -0,35%
BITCOIN
2.298.345,02 0,64%

Giresun'un Kümbet Yaylası'na Kar Düştü

Giresun'un Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:16
Giresun'un Kümbet Yaylası'na Kar Düştü

Kümbet Yaylası Beyaza Büründü

Giresun'un Dereli ilçesinde yer alan 1700 rakımlı Kümbet Yaylası, kar yağışı ile bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek rakımlarda kara dönüştü.

Doğanın Renk Değişimi

Kar yağışının ardından Kümbet Yaylası'nın çayırları, beyaz ve yeşilin tonlarına büründü. Bu durum, doğaseverler için eşsiz bir manzara sunarak bölgenin güzelliklerini gözler önüne serdi.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının...

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının...

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının...

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının...

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının...

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

İLGİLİ HABERLER

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği: Coğrafi İşaretli Ürünlerin Geleceği
2
Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'ya Tutuklama Kararı
3
Irak Hükümeti Savaşa Girmemek İçin Milisleri İkna Etmeye Çalışıyor
4
Karaman'da Huzurevi Sakini Mehmet Ayyıldız'a Altın Madalya ve Berat
5
Batılı Yetkililer Gazze İçin Ateşkes ve İki Devletli Çözüm Çağrısında Bulundu
6
Yeni Kaledonya'nın Bağımsızlık Süreci: Kanak Senatör Xowie'nin Açıklamaları
7
Türkmenlerin Seçim Beklentileri Artıyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz