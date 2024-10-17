Giresun'un Kümbet Yaylası'na Kar Düştü

Kümbet Yaylası Beyaza Büründü

Giresun'un Dereli ilçesinde yer alan 1700 rakımlı Kümbet Yaylası, kar yağışı ile bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek rakımlarda kara dönüştü.

Doğanın Renk Değişimi

Kar yağışının ardından Kümbet Yaylası'nın çayırları, beyaz ve yeşilin tonlarına büründü. Bu durum, doğaseverler için eşsiz bir manzara sunarak bölgenin güzelliklerini gözler önüne serdi.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.