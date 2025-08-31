Go Türkiye'de Yaygınlaşıyor: Avrupa Go Kongresi 2026 Türkiye'de

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Avrupa Go Federasyonu Genel Sekreteri ve Türkiye Go Derneği Başkanı Ahmet Eren Kurter, Türkiye'de go oyununun kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını açıkladı.

Uzak Doğu kökenli, 4 bin yıllık geçmişe sahip zeka oyunu go, Avrupa'da 1800'lü, Türkiye'de ise 1980'li yıllarda tanınır hale geldi. 19×19'luk bir tahtada 181 siyah ve 180 beyaz taşla oynanan oyun, son yıllarda Türkiye'de hızla yaygınlaşıyor.

Kurter, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede şehirlerdeki yerel yapılar ve eğitim programlarının etkisine dikkat çekti. Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi kentlerde dernekler; Antalya, Çanakkale gibi illerde ise go gruplarıyla sporun tanınırlığını artırdıklarını söyledi. Ayrıca oyunun Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde seçmeli ders olarak verildiğini belirtti.

Kurter şu bilgileri paylaştı: "Türkiye'de yaklaşık 4 bin kişi aktif olarak go oynuyor, turnuvalara katılıyor. Tahminimizce 10 bin kişi de go oyununu biliyor, bir şekilde oynuyor ama aktif olarak turnuvalara katılmıyor. Türkiye'de go hızla yayılıyor. Tabii ki genç nesil bu anlamda oldukça yararlı. Avrupa'nın şu anda en büyük dördüncü go ülkesi konumundayız."

Avrupa Go Kongresi Türkiye'de yapılacak

Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Go Derneği iş birliğinde düzenlenecek uluslararası organizasyonun tarihini de duyuran Kurter, "25 Temmuz-28 Ağustos 2026'da Avrupa Go Kongresi, yani Avrupa'da ve dünyada bu alanda en büyük etkinliklerden bir tanesi Türkiye'de olacak. Bütün goseverleri, goya ilgi duyan herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurter, oyunun dünya kültüründeki yerini vurgulayarak, "Gonun Kore'de, Çin'de, Japonya'da en önemli oyunlardan biri olduğunu" ve Çin'de kültürlü bireyin bilmesi gereken dört sanat dalından biri olarak kabul edildiğini kaydetti. Go ile satranç arasındaki farkı da anlatan Kurter, "Satrançta taşlar arasında bir hiyerarşi, goda ise bütün taşların değerinin aynı olduğunu" söyledi ve oyunun kurallarını özetledi: "Siyah ve beyaz taşlarla 19 yatay, 19 dikey çizgiden oluşan bir tahta üzerinde alan çevreleme üzerine kurulu bir oyun. Sırayla tahtaya taş yerleştiriyoruz, en fazla alanı alan oyunu kazanmış oluyor."

Spor her yaş grubuna hitap ediyor

Türkiye Go Derneği Saymanı Hülya Eren, goda yaş sınırlaması olmadığını belirterek, 4'e kadar saymayı bilen herkesin oyunu oynayabildiğini söyledi. Eren şunları aktardı: "En genç oyuncularımızdan biri 4 yaşında, ilk turnuvasına katılmıştı. Turnuvalarda yaşı büyük oyuncularımız da var, bir tarafta bembeyaz saçlı sporcu, bir tarafta küçücük bir çocuk karşı karşıya gelebiliyor. Bu görüntüler bizi mutlu ediyor."

Eren ayrıca spora kadınların da oldukça ilgili olduğunu ifade etti.

