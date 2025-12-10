DOLAR
Gödekmerdan: İnsan Onuruna ve Emek Haklarına Sahip Çıkıyoruz — Sağlıkta Hak Sendikası'ndan 10 Aralık Mesajı

Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde çalışanların onur ve emek hakları için kararlı mücadeleyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:40
Gödekmerdan: İnsan Onuruna ve Emek Haklarına Sahip Çıkıyoruz — Sağlıkta Hak Sendikası'ndan 10 Aralık Mesajı

Gödekmerdan: "İnsan onuruna ve emek haklarına sahip çıkıyoruz"

Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çalışanların onur ve emek haklarına sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

İnsan hakları evrensel ve ayrım gözetmez

Gödekmerdan, tüm insanların onur, eşitlik ve özgürlük içinde yaşama hakkını hatırlatarak; insan haklarının hiçbir siyasal, ideolojik ya da toplumsal ayrım gözetmeksizin doğuştan gelen ve evrensel nitelikte temel değerler olduğunu belirtti.

"Biz; siyasal ideolojik referans almadan, yalnızca çalışanların emeğine, hakkına ve insani onuruna sahip çıkmayı görev edinen, tüm üyelerine saygılı ve kapsayıcı bir sendikayız."

Çalışma yaşamında korunması gereken haklar

Gödekmerdan mesajında, çalışma yaşamında insan haklarının korunmasının adalet, eşitlik, güvenlik ve saygın bir çalışma ortamı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı ve sendikanın önceliklerini şu şekilde sıraladı:

Adil ücret, Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, Ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı, Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi, İnsanca yaşam standardı.

Gödekmerdan, bugünün yalnızca geçmişi hatırlama günü olmadığını; aynı zamanda geleceği daha adil ve eşit bir çalışma hayatı üzerine inşa etme günü olduğunu ifade etti. Her bir çalışanın hak ettiği insan onuruna yakışır yaşam için, ilkelerinden ve evrensel değerlerden ödün vermeden mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

İnsan haklarına saygılı, kapsayıcı ve emek merkezli sendikal anlayışımızla tüm çalışanların İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz.

SAĞLIKTA HAK SENDİKASI GENEL BAŞKANI İLİM GÖDEKMERDAN, 10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA...

SAĞLIKTA HAK SENDİKASI GENEL BAŞKANI İLİM GÖDEKMERDAN, 10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYINLADIĞI MESAJDA, “İNSAN ONURUNA VE EMEK HAKLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ” DEDİ.

