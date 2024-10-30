Gökhan Zeybek'ten Ahmet Özer'in Gözaltına Alınmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiası ile gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özer'in Gözaltına Alınması

Zeybek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta her iki vatandaştan birinin oyunu alarak seçilen Belediye Başkanı Özer'in bu sabah gözaltına alındığını duyurduk." dedi.

Özer'in Geçmişi ve Adaylık Süreci

Zeybek, Ahmet Özer'in daha önce GAP Genel Sekreterliği gibi önemli roller üstlendiğini ve birçok devlet kurumunda görev yaptığını belirtti. Özer'in Esenyurt'tan aday gösterilmesinin, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan detaylı bir değerlendirme sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcılığının Kısıtlılık Kararı

Başsavcılığın operasyona yönelik kısıtlılık kararı aldığını ifade eden Zeybek, "Bu nedenle Özer ile görüşme şansımız bulunmuyor." şeklinde konuştu.

CHP'nin Duruşu ve Adalet Vurgusu

Zeybek, CHP olarak Belediye Başkanı Özer’in arkasında olduklarını ve yaptığı tüm hizmetlerin Esenyurt halkına yönelik olduğunu bildiklerini ifade etti. Ayrıca, "Millet iradesinin üzerinde başka bir iradeyi tanımıyoruz." diye ekledi.

Zeybek, hukuki süreçle ilgili CHP olarak toplantı yapacaklarını belirtirken, Genel Başkanlarının İzmir'den Ankara'ya gittiğini de duyurdu. "Esenyurt’ta halkın sonuna kadar yanında olacağız. Siyasetin, mahkemelerde düdük çalarak dizayn edilme dönemi bitmiştir." şeklinde ifade etti.

CHP İlçe Başkanı'ndan Açıklama

Bu arada, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin de belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de adaletin var olduğuna inandıklarını ve bunun kendilerini yanıltmayacağına inandıklarını belirtti. Ergin, Özer’in devlet kademelerinde uzun yıllar görev yapmış, kendisini kanıtlamış bir profesör olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek (fotoğrafta), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek (fotoğrafta), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.