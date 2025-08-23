DOLAR
Göktaş: Rize'de Dijital Detoksla Aile Bağlarını Güçlendiriyoruz

Bakan Göktaş, Rize'deki Dijital Detoks kampında aileyi merkeze alan politikaların önemini vurguladı; amaç aile bağlarını güçlendirmek ve dijital risklere farkındalık yaratmak.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:10
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fener Sahil Tesisleri'nde düzenlenen programda aile vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de gerçekleştirilen Dijital Detoks ve Büyük Aile Buluşmasında yaptığı konuşmada, aile ve çocuklara yönelik sosyal politikaların ülke için değerli bir yatırım olduğunu belirtti ve aileyi merkeze alan adımlar attıklarını söyledi.

Göktaş, kampın çocukların aileleriyle dijitalsiz zaman geçirerek ailenin sıcaklığını ve değerlerini yeniden hatırlaması açısından önem taşıdığını vurguladı. Türkiye genelinde kurulan dijital detoks kamplarının aile içi bağları ve iletişimi güçlendirmek için hayata geçirildiğini, kamp sayesinde çocukların hafızasında unutulmaz anılar oluştuğunu ifade etti.

Bizim en güçlü yanımız her daim aile. ifadesini kullanan Göktaş, Aile Yılı kapsamında 81 ilde çeşitli etkinlikler yürüttüklerini söyledi ve ülke genelindeki etkinlik sayısının bugün itibarıyla 9 bin 11 olduğunu kaydetti.

Bakan, dijital çağın yalnızlaştırıcı etkisine dikkat çekerek dijital detoks kamplarının telefonsuz ve dijitallerden uzak ortamda çocukların, ailelerin ve büyüklerin birlikte kaliteli zaman geçirebileceklerini, oyun oynayabileceklerini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Göz göze bakmanın, el ele tutuşmanın ve birlikte sohbet etmenin hem çocukların zihinsel gelişimi hem de aile içi bağların güçlenmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Göktaş, dijitalin doğru kullanıldığında bilgiye erişimde faydalı olduğunu ancak risklerinin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek dijitalde fazla zaman geçirenlerin aile içi iletişimi ihmal edebildiğini anlattı. Dijital detoks kamplarının bu alanda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Aileyi korumak ve güçlendirmek Türkiye'nin istikbaline sahip çıkmaktır. diyen Bakan, teknolojiden uzaklaşmanın aile bağlarını kuvvetlendirmekle kalmayıp zihni rahatlattığını, üretkenliği artırdığını ve sağlığı koruduğunu belirtti. Sağlıklı nesillerin yetiştiği ailelerin toplumun büyümesini sağladığını ve bu nedenle ailelere yönelik politikaların ülke için yatırım olarak görüldüğünü yineledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini, bakanlık olarak vizyonu her haneye, her mahalleye ve her aileye ulaştırmak için kampları ve farkındalık programlarını önemli bulduklarını söyledi.

Programda Bakan Göktaş, çocuklara ve ailelere hitaben onların geleceğimiz olduğunu belirtti; çocuklarla oyun oynamanın, birlikte vakit geçirmenin ve gözlerindeki ışığı görmenin mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Göktaş, dijital detoks kamplarıyla çocuklara ileride kalıcı hatıralar bırakmayı ve dijitalin riskleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bakan ayrıca yıl boyunca dijitalin riskleri ve fırsatları konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini belirterek 86 milyonluk Türkiye ailesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programa Vali Vekili Murat Öztürk, Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de katıldı.

Göktaş, Ziraat Botanik Çay Bahçesi ziyaretinde kadın üreticilerle bir araya gelerek çay hasadı yaptı. Kentteki temasları kapsamında Vali Vekili Murat Öztürk'ü, Belediye Başkanı Rahmi Metin'i ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ayrıca Bakan, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisi almaya hak kazanan Gülşen Pirim ve Bahri Güler'in Kültür Park'ta düzenlenen nikah törenine katılarak çifte şahitlik yaptı.

