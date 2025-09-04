Göktaş ve Aliyev Koruyucu Aile İşbirliğini Güçlendirdi

Göktaş ve Aliyev İstanbul'da Bir Araya Geldi: Koruyucu Aile İşbirliği Öne Çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladı. Yapılan görüşmede çocuk, kadın, engelli, yaşlı, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar ile iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alındı.

Görüşmede öne çıkan konular

Toplantıda ağırlık, korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için aile temelli bakımın güçlendirilmesi ve koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına verildi. Bakanlık yetkilileri, iki ülke arasında iyi uygulamaların paylaşılması ve ortak projelerin geliştirilmesi yönünde değerlendirmeler yaptı.

Göktaş'ın değerlendirmeleri

Bakan Göktaş, Azerbaycan heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Dosttan öte kardeş ülkemizle beraber işbirliklerimizi hem Türkiye'de hem uluslararası boyuta taşımaktan çok memnunuz. Mayıs 2024'te İstanbul'da ilkini gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nda attığımız güçlü adımlar, bu yıl Bakü'deki ikinci toplantı ile devam etti. İki ülke arasındaki güç birliğini her alanda olduğu gibi sosyal politikalar alanında da geliştirmekte kararlıyız."

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğündeki Gönül Elçileri Projesi ile Türkiye'de koruyucu aile farkındalığının arttığını ve modelin Azerbaycan'da da uygulandığını vurguladı: "Bizim koruyucu aile modelimiz hem ülke bazında hem uluslararası boyuta taşıyabildiğimiz çok güzel bir model. Siz de doğrudan uyguluyorsunuz. Biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Ziyaret kapsamında, koruyucu aile hizmetlerine yönelik küresel bilinci artırmak amacıyla kapsamlı bir şekilde hazırlanan ve koruyucu aile modelini güçlendirecek Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisine imza atılacağı bildirildi. Göktaş ayrıca geçen ay Yaşat Derneği aracılığıyla Türkiye'den 18 şehit çocuğunun Bakü ziyaretindeki ev sahipliği için teşekkür ederek, "Çocuklarımızın hem psikolojik olarak rehabilitasyonu hem de arkadaşlık ve dostluk kurmaları açısından bu programları çok değerli buluyorum." dedi.

Bildirinin imzası ve uluslararası boyut

Bakan Aliyev, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ikili ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş olmaktan ve iki kardeş ülke arasındaki ilişkiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmede Aliyev, korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için aile temelli bakımın güçlendirilmesi ve koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimiyle oluşturulan Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisini imzaladı. Bildiri; aile odaklı çocuk koruma politikalarının geliştirilmesine ortak taahhüt, ülkeler arası işbirliğinin artırılması, iyi uygulamaların paylaşılması ve koruyucu aile sisteminin küresel görünürlüğünün yükseltilmesini amaçlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Türkiye adına ilk imzasını attığı bildiri, 22-23 Mayıs 2025'te İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda tüm ülkelere açılmış ve 14 ülke temsilcisi tarafından imzalanmıştı.

