DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.691.729,55 0,29%

Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 28'e Düştü

Bolu'nun içme suyunu sağlayan Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi, sıcak hava ve sulama nedeniyle yüzde 28'e geriledi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:34
Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 28'e Düştü

Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28'e düştü

Bolu'nun içme suyu kaynağında doluluk azalıyor

Gölköy Baraj Gölü, Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'ndaki karların erimesi ve sağanaklarla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, havaların sıcak seyretmesiyle su seviyesi azaldı.

Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta %28'e geriledi. Suyun azalmasıyla gölde yarım ada görüntüsü oluştu.

Yetkililer, baraj gölünde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığını belirtti.

Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları ise göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28...

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28 ölçüldü.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28...

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Minibüs Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Ölü, 10 Yaralı
2
Beşiktaş'ta 3 Katlı Binada Yangın Söndürüldü
3
Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçişi İçin İstanbul Boğazı'nda Hazır
4
Alanya Açıklarında Yunus Gösterisi Tur Teknesine Eşlik Etti
5
Hakan Fidan Cidde'de İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Başkanlık Edecek
6
40 bin 285 yavru kaplumbağa ÖÇK kumsallarında denize kavuştu
7
Ankara'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Kızılcahamam'da Yandı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı