Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28'e düştü

Bolu'nun içme suyu kaynağında doluluk azalıyor

Gölköy Baraj Gölü, Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'ndaki karların erimesi ve sağanaklarla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, havaların sıcak seyretmesiyle su seviyesi azaldı.

Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta %28'e geriledi. Suyun azalmasıyla gölde yarım ada görüntüsü oluştu.

Yetkililer, baraj gölünde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığını belirtti.

Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları ise göl çevresinde yürüyüş yaptı.

