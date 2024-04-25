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Gönen'de kaybolan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı: Korhan Berzeg'in akıbeti belli oluyor!

Bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in ailesi, Gönen'de DNA örneği verdi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 25.04.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 19:20
Gönen'de kaybolan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı: Korhan Berzeg'in akıbeti belli oluyor!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen araştırmalar kapsamında, Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in de DNA örneği verdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz haziran ayında evinden sabah yürüyüşü için ayrıldıktan sonra haber alınamayan Korhan Berzeg'in izine ulaşmak için başlatılan çalışmalar hala devam ediyor. Jandarma ekipleri, Armutlu Mahallesi'nde bulunan dere yatağında inceleme yaparken, Berzeg'in ailesinden alınan DNA örnekleri de soruşturmanın seyrini belirleyecek önemli bir adım olarak kaydedildi.

Korhan Berzeg'in kayboluşuyla ilgili detaylı araştırmaların devam ettiği belirtilirken, ailenin de desteğiyle yapılan çalışmaların yarın sabah tekrar başlayacağı bildirildi.

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