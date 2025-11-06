Gördes Huzurevi'nde Engelsiz İşgücü Buluşması — Engelli İstihdamı ve Bakım Hizmetleri

Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında Gördes Huzurevi'nde düzenlenen toplantıda engelli istihdamı, yaşlı bakım hizmetleri ve yeni yaşam alanları ele alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:48
Çalışabilir durumdaki engelli bireylerin istihdama katılımını destekleyen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında Gördes Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde paydaş kurumların katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Programda hem huzurevinde yürütülen bakım hizmetleri değerlendirildi hem de engelli çalışanlarla bir araya gelinerek uygulamalar yerinde incelendi.

Katılımcılar

Programa İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, SGK İl Müdürü Buket İnce, MCBÜ Gördes MYO Müdürü Prof. Dr. Selim Duramaz ve Gördes Huzurevi Derneği Yönetimi katıldı.

Çalışmalar yerinde incelendi

Heyet, huzurevinde görev yapan Engelsiz İşgücü Uyum Programı katılımcılarıyla bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, huzurevinde yaşlı bireylere sunulan bakım ve rehabilitasyon hizmetleri yerinde gözlemlendi ve değerlendirmeler yapıldı.

"Duaları en güçlü motivasyonumuz"

Ziyarette huzurevi sakinleriyle sıcak sohbetler gerçekleştirildi, talepler ve ihtiyaçlar dinlendi. İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli büyüklerimizin duası, bizim için en güçlü motivasyon kaynağıdır. Engelsiz İşgücü Uyum Programı sayesinde hem özel politika gerektiren vatandaşlarımız istihdama kazandırılıyor hem de huzurevlerimizde sevgi, emek ve dayanışma temelli bir ortam oluşuyor."

Yeni yaşam alanları planlanıyor

Huzurevi Müdürü Hakkı Altunkeyik, huzurevi bahçesinde hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler ve sosyal yaşam alanlarına yönelik projeleri heyete aktardı. Bu çalışmaların, sakinlerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olduğu vurgulandı.

Toplumsal dayanışma ve istihdam hedefi

Program kapsamında; yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik hizmetler ile engelli bireylerin işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlayacak yerel uygulamalar ele alındı. İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Engelsiz İşgücü Uyum Programı, istihdama erişimi desteklerken toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye de devam ediyor.

