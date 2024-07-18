Görme engelli çift Samsun'da açık rögara düştü!

Çarşamba günü Güzelyalı Mahallesi'nde saat 11:15'te meydana gelen olayda, özel bir firmanın yürüttüğü altyapı çalışması esnasında kapağı açık bırakılan rögarın içine düşen Güldane D.D. ve eşi Emrah D., hemen çevredeki vatandaşlar ve firma çalışanları tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çift, hemen tedavi altına alındı. Yaşanan bu trajik kaza, altyapı çalışmalarının güvenlik standartlarına uygun şekilde yürütülmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.