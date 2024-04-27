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Gözler Erdoğan ve Özel görüşmesine çevrildi: Özgür Özel ele alacağı konuları açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşacağı konuları açıkladı. Konular arasında, emekli maaşları, 1 Mayıs’ta Taksim kutlamaları, belediye borçları, Can Atalay’ın durumu gibi gündemler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 15:05
Gözler Erdoğan ve Özel görüşmesine çevrildi: Özgür Özel ele alacağı konuları açıkladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda ayaküstü sohbet eden CHP lideriÖzgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme için randevulaştı. Görüşmenin hangi gün, saat kaçta olacağını henüz açıklanmadı. Ancak Özgür Özel, bu görüşmede hangi konuları ele alacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesinde emekli maaşları, belediyedeki borçlar, atanamayan öğretmenler, 1 Mayıs’ta Taksim, Can Atalay’ın durumu, Gazi Parkı davası, anayasa değişikliği ve dış politika gibi konuları gündeme getireceğini belirtti.

Özel’den emekli maaşları için öneri

Özgür Özel, emekli maaşları meselesini önemsediklerini ve Cumhurbaşkanı ile yapacakları görüşmede bu konuya da değineceğini ifade etti. Özel, en düşük emekli maaşının, en az asgari ücret seviyesine çekilmesini önereceğini belirtti.

Anayasa değişikliği ile ilgili olarak ise Özel, daha önce “mevcut anayasaya uyulmadı” ifadelerini kullanmıştı.

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