Göztepe Huzurevi'nde 'Kedi Huzurevi' Kuruldu: Patili Dostlarına Yeni Yuva

Göztepe Semiha Şakir Huzurevi'nde yaşlılar, kedilere daha iyi bakmak için 'Hayvan Dostları Yaşlı Kulübü' kurarak kedi huzurevi oluşturdu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:34
Göztepe Huzurevi'nde 'Kedi Huzurevi' Kuruldu: Patili Dostlarına Yeni Yuva

Göztepe Huzurevi'nde 'Kedi Huzurevi' Kuruldu

Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, sakinler patili dostları için özel bir kedi huzurevi oluşturdu. Yaklaşık 30 kediye ev sahipliği yapan huzurevi, bahçede kedilere daha iyi bakmak amacıyla Hayvan Dostları Yaşlı Kulübü'nü kurdu.

Yaşlıların Duyarlılığıyla Hayata Geçti

Kurum müdürü Emel Miroğlu'nun desteğiyle kurulan kulüp, kedilere yönelik bakım ve beslenme süreçlerini sistematik bir şekilde yürütmeye başladı. Huzurevi sakinleri, satın aldıkları ve kendilerinin inşa ettiği kedi evlerini bahçedeki güvenli alana yerleştirerek, kedilerin sıcak bir yuva bulmasını sağladı.

Hayvan Dostu Yaşlılar, Hem Kedilere Hem Kendilerine İyi Geliyor

Kedilerin ihtiyaçlarına karşı duyarlılık gösteren huzurevi sakinleri, mama temin etmek için hem kendi yemek artıklarını değerlendiriyor hem de yerel hayvanseverlerden destek alıyor. Ayrıca, kedilere özel giysiler örerek kışın üşümemeleri için de emek harcıyorlar. Bu faaliyetler, yaşlıların fiziksel ve duygusal sağlıklarını olumlu yönde etkiliyor.

Kendi Yuva Projeleri ile Ulaşım Sağlıyorlar

Miroğlu, huzurevi bahçesinin genişliğinin hayvan sevgisini ortaya çıkarttığını belirterek, "İnsanlar, doğa ve hayvanlar mutlu olmalı" dedi. Bahçede kedilere yapılan barınaklarla birlikte, yaşlıların kedilerle kurdukları bağ hem onlara hem de hayvanlara huzur veriyor.

Mama Bağışları Huzurevi İçin Önemli

Miroğlu, hayvanlara yapılacak mama bağışlarının büyük önem taşıdığını dile getirerek, destek çağrısında bulundu. Yaşlıların ve kedilerin burada duydukları mutluluk, huzurevi ortamını daha yaşanabilir hale getiriyor.

Yaşlıların Kedilere Duyduğu Sevgi

Sakinlerden Hasan Göktürk, "Kedilere her şeyimizi veriyoruz. Onlar da Allah'ın sessiz kulları. Onların yaşama hakkı var" diyerek duyarlılıklarını dile getirdi. Diğer sakinler de kedilerle zaman geçirmenin kendilerine huzur kattığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yaklaşık 30 kediye yuva oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yaklaşık 30 kediye yuva oldu.

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