Grand Kartal Otel Yangını: Yakınlarını Kaybeden Ailelerden Sert İddialar

Duruşmada ailelerin beyanları ve suçlamalar öne çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın üçüncü duruşmasının üçüncü gününde açıklama yaptı. Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Uğurtan Doğan, yangında oğlu Mert, gelini ve iki torununu kaybettiğini belirterek, yakınlarının hayatını, şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun okulda düzenlediği "pazarlama etkinliği"ne bağladı. Doğan, torunu Mavi Doğan'ın Hacıbekiroğlu'nun oğluyla aynı sınıfta olduğunu söyledi ve gelininin telefonunun yeni bulunduğunu, bulunduğu telefondan elde edilen bilgilere göre Ekim ayında katılımın olduğu başka bir etkinlik düzenlendiğini aktardı.

Doğan, savunmalarda bazı yönetim kurulu üyelerinin "Bizim hiçbir yetkimiz yok, sadece kağıt üzerinde." şeklindeki ifadelerine de tepki göstererek, "Yakınlarımın bu cinayete kurban gitmelerinin nedeni, okulda yapılan pazarlama etkinliği. Alıyorsunuz okuldan çocukları götürüyorsunuz. Aynı katta oğlum, gelinim ve 2 torunum var ya kardeşim hiç mi sizden bir kişi yaralanmaz veya canını kaybetmez? Kaybolan 78 can137 yaralı yine bizim canlarımız." dedi.

Rıfat Doğan ise yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybettiğini belirterek, tutuklu sanıklar yönetim kurulu üyesi Elif Aras ile genel müdür eşi Emir Aras'ın, karısının ve kızının kaldığı odanın karşısından çıkarak oteli terk ettiklerini ve onları uyandırmadıklarını iddia etti.

Doğan, olay sonrası eşinin telefonunu açmaya cesaret edemediğini, sonra açtığında ise otelin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Murtazaoğlu Ergül'ün eşiyle samimi şekilde çekilen fotoğraflarını görünce şok olduğunu ifade etti. Sabah Emine Murtazaoğlu Ergül ile karşılaştığında "Abla nerede Ceren ile Lalin?" diye sorduğunu, verilen yanıtın ise "Hiç bilmiyorum Rıfat, kurtulanlar Doruk Kaya'da." olduğunu aktardı. Doğan, "Resim çektirip sarmaş dolaş olduğu, akşam kahve içtiği insanı, arkadaşını sabaha kadar merak edip ben gelene kadar aramamış bile. Bir cevapsız arama yok. 'Neredesiniz, ne oldunuz, kurtuldunuz mu veya kalkın, uyanın.' Hiçbir şekilde uyandırmamış. Bunlar baştan sona ne yazık ki kötüler." dedi.

Her iki aile de adalete güvendiklerini vurgulayarak, "Gereken kararın verileceğine inanıyoruz. Mahkeme başkanı ve heyetine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında oğlu Mert, gelini ve 2 torununu kaybeden Uğurtan Doğan (solda) ile eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan (sağda) açıklamalarda bulundu.