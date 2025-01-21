DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,14 -0,11%
ALTIN
3.149,11 -0,33%
BITCOIN
3.773.646,67 0,26%

Grand Kartal Otel Yangınında Kahraman Personelin Anlatımları Korkunç Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Grand Kartal Otel'deki yangında konukları kurtaran personel, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Yangın alarmının olmaması büyük bir trajediye yol açtı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:16
Grand Kartal Otel Yangınında Kahraman Personelin Anlatımları Korkunç Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Grand Kartal Otel'deki Yangında Çalışanların Kahramanlık Hikayesi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangında misafirleri kurtarmak için çabalayan otel çalışanları, yaşadıkları korkunç anları paylaştı. Otel görevlisi Halil Gümüş, olay anında uyanarak çalışma arkadaşlarıyla birlikte yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İlk Müdahale ve Kurtarma Çabaları

Yangın sesleriyle uyandığını söyleyen Gümüş, "Çığlık sesleri ile uyandım. O sesler hala kulağımda çınlıyor. İnsanların 'Kurtarın beni' demekten başka hiçbir çaresi yoktu," dedi. Üst katlardan tahliye yapmakta zorlandıklarını belirten Gümüş, "Yorgan açmaya başladık. Atlamak isteyenler oldu, kendi imkanlarımızla atlamayı önlemeye çalıştık," diyerek durumu anlattı. Gümüş, toplamda yaklaşık 25 kişiyi kurtardıklarını belirtti.

Yangın Alarmı Yetersizliği ve Trajedi

Kurtarma operasyonuna katılan başka bir otel personeli Kemal Gümüş ise, yangının çok geç fark edildiğini söyleyerek, "Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Ahşap bir bina, alarm çalışmıyordu," ifade etti. Yangında birçok kişinin dumandan etkilendiğini ve korkuyla aşağı atladığını belirtti.

Çocuklar İçin Yüzündeki Maskeyle Mücadele

Otelin temizlik görevlisi Neçirvan Öner de, "Yüzüme bir maske aldım, maskeyi ıslatıp içeri girdim. Çocuk sesleri geliyordu," diyerek kurtarma çabasını anlattı. Öner, 2-3 dakika boyunca dumanın içinde kaldığını ve daha fazla insanı kurtarmak için geri girmek istediğinde fenalaştığını belirtti.

Yangın Güvenliği Eksiklikleri

Öner, otel içerisinde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurguladı. "Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor," dedi. Yangından kurtulan bir misafirin, "Hiçbir önlem yoktu, benim çocuklarım olmasaydı ben de kendimi aşağı atacaktım," sözleriyle durumu özetledi.

Olay, yalnızca bir yangın anının ötesinde, acil durumlara hazırlıksız yakalanmanın ciddi sonuçlarını ortaya koydu. Kurtarıcıların cesareti, insan hayatının ne denli değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
California'da Şiddetli Rüzgarlar Yeni Yangınları Tehdit Ediyor
2
İsrail Güçleri Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinliyi Yaraladı
3
Çekya ve Slovakya'dan Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler için Taziye Mesajları
4
Erzurum'da Kardeş Katliamı: Silahlı Kavga Sonrası İntihar Girişimi
5
Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı
6
Adalet Bakanlığı'ndan 5 İlde İdare Mahkemesi Kurulması Kararı
7
Ankara'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı