Grand Kartal Otel Yangınında Kahraman Personelin Anlatımları Korkunç Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Grand Kartal Otel'deki Yangında Çalışanların Kahramanlık Hikayesi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangında misafirleri kurtarmak için çabalayan otel çalışanları, yaşadıkları korkunç anları paylaştı. Otel görevlisi Halil Gümüş, olay anında uyanarak çalışma arkadaşlarıyla birlikte yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İlk Müdahale ve Kurtarma Çabaları

Yangın sesleriyle uyandığını söyleyen Gümüş, "Çığlık sesleri ile uyandım. O sesler hala kulağımda çınlıyor. İnsanların 'Kurtarın beni' demekten başka hiçbir çaresi yoktu," dedi. Üst katlardan tahliye yapmakta zorlandıklarını belirten Gümüş, "Yorgan açmaya başladık. Atlamak isteyenler oldu, kendi imkanlarımızla atlamayı önlemeye çalıştık," diyerek durumu anlattı. Gümüş, toplamda yaklaşık 25 kişiyi kurtardıklarını belirtti.

Yangın Alarmı Yetersizliği ve Trajedi

Kurtarma operasyonuna katılan başka bir otel personeli Kemal Gümüş ise, yangının çok geç fark edildiğini söyleyerek, "Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Ahşap bir bina, alarm çalışmıyordu," ifade etti. Yangında birçok kişinin dumandan etkilendiğini ve korkuyla aşağı atladığını belirtti.

Çocuklar İçin Yüzündeki Maskeyle Mücadele

Otelin temizlik görevlisi Neçirvan Öner de, "Yüzüme bir maske aldım, maskeyi ıslatıp içeri girdim. Çocuk sesleri geliyordu," diyerek kurtarma çabasını anlattı. Öner, 2-3 dakika boyunca dumanın içinde kaldığını ve daha fazla insanı kurtarmak için geri girmek istediğinde fenalaştığını belirtti.

Yangın Güvenliği Eksiklikleri

Öner, otel içerisinde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurguladı. "Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor," dedi. Yangından kurtulan bir misafirin, "Hiçbir önlem yoktu, benim çocuklarım olmasaydı ben de kendimi aşağı atacaktım," sözleriyle durumu özetledi.

Olay, yalnızca bir yangın anının ötesinde, acil durumlara hazırlıksız yakalanmanın ciddi sonuçlarını ortaya koydu. Kurtarıcıların cesareti, insan hayatının ne denli değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.