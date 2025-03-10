Guatemala'daki Fuego Yanardağı Patladı: 300 Aile Tahliye Edildi

Fuego Yanardağı'nda Patlama: Guatemala'da Acil Durum!

Orta Amerika'nın Guatemala ülkesinde yer alan Fuego Yanardağı, dün gece ani bir patlama ile gündeme geldi. Başkent Guatemala City'nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında bulunan bu aktif yanardağ, yetkililerin açıklamalarına göre büyük bir endişe kaynağı oldu.

Tahliyeler ve Risk Uyarıları

Patlama sonrası yaklaşık 300 aile güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bununla birlikte, bölgede yaşayan toplam 30 bin kişinin de potansiyel tehlike altında olduğu ifade edildi. İlk bilgilerine göre, şu ana kadar herhangi bir insan kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Fuego Yanardağı Hakkında Bilgi

Yüksekliği 3,763 metre olan Fuego Yanardağı, Orta Amerika’nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. 2018 yılında gerçekleşen patlamada ise yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, bu tür olayların tekrarlanmaması için sürekli olarak izleme ve önlem alma çalışmalarını sürdürüyor.