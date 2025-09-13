Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler Amasya'da konuştu

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Amasya'da bir otelde düzenlenen programda konuştu. Güler, bu tür programların vatandaşların görüş, öneri ve şikayetlerini dinleyip genel merkeze raporlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Programın amacı ve saha çalışmaları

Güler, programların parti politikalarını şekillendirmede yol gösterici olacağını vurgulayarak, Amasya ve ilçelerinde esnaf ziyaretleri, şehit ve gazi aileleriyle buluşmalar, toplum örgütleriyle görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Ekonomi, altyapı ve savunma sanayiine vurgu

Güler, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin Türkiye'nin güvenliği açısından kritik önem taşıdığını belirterek, SİHA, İHA ve hava savunma sistemleri gibi teknolojik gelişmeleri örnek gösterdi. Ulaşım altyapısına ilişkin olarak ise Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olarak nitelendirdi.

Güler sözlerine şu ifadelerle devam etti: "2002 yılında kişi başına düşen gelir 6 bin dolar civarındayken, 2025 itibarıyla 17 bin dolara yükseldi. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'nin ekonomik ve altyapısal büyümesi kararlılıkla devam edecek."

Vatandaşın huzur ve güveninin öncelikleri arasında olduğunu belirten Güler, "Enflasyon hedeflerimizi inşallah gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı ve bugün burada edinilen bilgilerin önemine dikkati çekti: "Vatandaş odaklı siyaset yapan bir partiyiz."

Programa katılanlar

Programa, AK Parti MKYK üyeleri Mehmet Kırmızı ve Enes Şişman, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Amasya İl Başkanı Galip Uzun ile partililer katıldı.