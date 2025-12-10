DOLAR
Güllü’nün Kızı Tuğyan ve Arkadaşı 'Kasten Adam Öldürme' Şüphesiyle Gözaltında

Yalova’daki ölümle ilgili soruşturmada, şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu 'kasten adam öldürme' şüphesiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:48
Yalova’da evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Şüphelilerin "kasten adam öldürme" suçu şüphesiyle yakalandıkları bildirildi. Ayrıca, yurtdışına kaçmak için valizlerini hazırlayan iki arkadaşlarının da gözaltında olduğu öğrenildi.

Olayın detayları

28 Eylül 2025 tarihinde, Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, fiziki ve teknik takip yapılan şüpheliler İstanbul’da gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul’dan Yalova’ya getirilirken, toplam dört kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İfadelerde çelişkiler

Olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakkında, bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı inceleme ve canlandırma esnasında verdikleri ifadeler ile ilgili çelişkiler tespit edildi. İkilinin farklı zamanlarda verdikleri üç ifadede de uyumsuzluklar bulunduğu aktarıldı.

Başsavcılığın açıklaması

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmaya ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı dikkatli gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri".

