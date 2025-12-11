Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı 5’e yükseldi

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 5’e yükseldi

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü (52) ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 5 oldu.

Soruşturmada son durum

Olay, 28 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta gerçekleşti. Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada fiziki ve teknik takip sonucu şüpheliler tespit edildi. Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki iki kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmaya hazırlanırken İstanbul’da gözaltına alınmıştı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler hakkında ‘kasten adam öldürme’ şüphesiyle işlemler sürerken, yeni bir gözaltı daha yapıldı. Şüpheli Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ve araç sürücüsünün Yalova İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. Savcılık ve emniyet birimleri soruşturmayı derinleştirerek yürütüyor.

