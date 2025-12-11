Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik: Manisa Şehir Hastanesi’nden açıklama
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, 11 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun kritik seyretmekte olduğunu duyurdu.
Durum ve uygulanan tedavi
Başhekim Saka, kanser tedavisi görürken hastanede çoklu organ yetmezliği tanısı konulan Durbay’ın tedavisinin yoğun bakım koşullarında sürdürüldüğünü belirtti. Hastaya gerekli destek tedavilerinin uygulandığı ve hayati fonksiyonlarının yakından izlendiği aktarıldı.
Uzm. Dr. Serkan Saka şöyle dedi:
'Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir' dedi.
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY (ARŞİV)