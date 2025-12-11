DOLAR
Gülşah Durbay’ın Sağlık Durumu Kritik: Manisa Şehir Hastanesi’nden Açıklama

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, 11 gündür yoğun bakımda olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:46
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, 11 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun kritik seyretmekte olduğunu duyurdu.

Durum ve uygulanan tedavi

Başhekim Saka, kanser tedavisi görürken hastanede çoklu organ yetmezliği tanısı konulan Durbay’ın tedavisinin yoğun bakım koşullarında sürdürüldüğünü belirtti. Hastaya gerekli destek tedavilerinin uygulandığı ve hayati fonksiyonlarının yakından izlendiği aktarıldı.

Uzm. Dr. Serkan Saka şöyle dedi:

'Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir' dedi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY (ARŞİV)

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY (ARŞİV)

