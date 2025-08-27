Gümüşhane'de Ali Ural 40 Yılda 50 Bini Aşkın Fidan Dikti

Dağdibi köyünde 62 yaşındaki emekli din görevlisinin yıllara yayılan ağaçlandırma çalışması

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yaşayan 62 yaşındaki emekli din görevlisi Ali Ural, köyünü yeşillendirmek için yaklaşık 40 yıldır aralıksız fidan dikiyor.

Ural, görev yaptığı dönemde köyde ağaç sayısının az olduğunu görünce 1985'te fidan dikmeye başladı ve bugünlere kadar 50 bini aşkın fidanı köyün tarlalarına ve meralarına dikti.

Fidanların bir bölümünü kendi imkanlarıyla satın alan, bir bölümünü de Orman İşletme Müdürlüklerinden temin ettiğini belirten Ural, tapulu arazisindeki 10 bin çamın yanı sıra köyün çeşitli noktalarına sarıçam, köknar, ladin, akçaağaç, akasya ve meyve ağaçları dikti.

Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada ağaç sevgisinin küçük yaşta başladığını söyledi. İmam olarak farklı yerlerde görev yaptıktan sonra köyüne atandığını anlatan Ural, "Köyde dikili ağaç veya çam yoktu. Ben de burada görev yaptığım süreyi değerlendirmek istedim. Fidan dikmeye 1985'te başladım. O günden bugüne kadar dikmeye devam ettim." dedi.

Fidan dikimine devam edeceğini vurgulayan Ural, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her taşın dibinde bir eserim vardır". Boş vakitlerinde diktiği ağaçları ziyaret ettiğini, budama ve bakımını yaptığını, yol kenarları ile komşularının bahçelerine de meyve ağaçları diktiğini aktardı.

