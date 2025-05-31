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Gümüşhane'de Heyelan, Yol Ulaşımını Aksattı

Gümüşhane'nin Kürtün-Torul kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımı etkiledi, yol temizleme çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 18:03
Gümüşhane'de Heyelan, Yol Ulaşımını Aksattı

Gümüşhane'de, Kürtün-Torul kara yolunda meydana gelen heyelan, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Kürtün ilçesinin Özkürtün beldesine bağlı Aşağı Uluköy Mahallesi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri, yolu kapatarak sürüklendi.

Heyelan sonucu Kürtün-Torul kara yolu ulaşıma tamamen kapandı. Olayın hemen ardından, Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle birlikte yol temizleme çalışmalarına başladı. Kısa sürede gerçekleştirilen temizlik işlemleri sayesinde yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Gümüşhane'de, Kürtün-Torul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Gümüşhane'de, Kürtün-Torul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

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