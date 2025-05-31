Gümüşhane'de Heyelan, Yol Ulaşımını Aksattı

Gümüşhane'de, Kürtün-Torul kara yolunda meydana gelen heyelan, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Kürtün ilçesinin Özkürtün beldesine bağlı Aşağı Uluköy Mahallesi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri, yolu kapatarak sürüklendi.
Heyelan sonucu Kürtün-Torul kara yolu ulaşıma tamamen kapandı. Olayın hemen ardından, Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle birlikte yol temizleme çalışmalarına başladı. Kısa sürede gerçekleştirilen temizlik işlemleri sayesinde yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Gümüşhane'de, Kürtün-Torul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.