Gümüşhane'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonette 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:58
Gümüşhane'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Ekrem Sancak idaresindeki 61 VA 489 plakalı kamyonet, Süme Mahallesi Kalebaşı mevkisinde kontrolden çıkarak deriye yuvarlandı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları bulundukları yerden çıkararak Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada sürücü Ekrem Sancak ile birlikte yolculardan Fevzi ve Erol Sancak, Mustafa Kurtulan ve Oktay Öğretici yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki trafik kazasında dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi...

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki trafik kazasında dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki trafik kazasında dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi...

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki trafik kazasında dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

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