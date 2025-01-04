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Gümüşhane'de Yaban Keçileri Kara Yoluna İndi

Gümüşhane'de yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi. Doğa tutkunları için unutulmaz bir an yaşandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:35
Gümüşhane'de Yaban Keçileri Kara Yoluna İndi

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesinde Yaban Keçileri Görüntülendi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Pekün Dağı mevkisinde kara yoluna inen yaban keçileri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O Anlar Nasıl Yaşandı?

Aracıyla seyahat eden İsrafil Nas, dağlık alandaki sürüden ayrılan birkaç yaban keçisinin yola indiğini fark etti. Yavaşlayarak bu muhteşem anı cep telefonuyla görüntüleyen Nas, bu anların kente farklı bir güzellik kattığını belirtti.

Doğa Tutkunları İçin Unutulmaz Anlar

Yaban keçilerinin yolda görüntülenmesi, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğa tutkunları, bu tür anları kaçırmamak için dikkatli olmalı.

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