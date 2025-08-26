DOLAR
Gümüşhane Uluköy Tüneli'nde Kaza — 5 Yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Tüneli'nde iki otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı ve durumları iyi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:18
Gümüşhane Uluköy Tüneli'nde Kaza: 5 Yaralı

Uluköy mevkisinde iki otomobil çarpıştı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Uluköy Tüneli içinde gerçekleşen çarpışmada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kasım B. yönetimindeki 20 AEP 820 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil Ö.'nün kullandığı 48 V 7268 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada; sürücü Kasım B. ile beraberindeki Miran B. ve Burhan B., diğer aracın sürücüsü Halil Ö. ve yanındaki Oğuzhan T. yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı; yetkililer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

