Gümüşhane Uluköy Tüneli'nde Kaza: 5 Yaralı

Uluköy mevkisinde iki otomobil çarpıştı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Uluköy Tüneli içinde gerçekleşen çarpışmada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kasım B. yönetimindeki 20 AEP 820 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil Ö.'nün kullandığı 48 V 7268 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada; sürücü Kasım B. ile beraberindeki Miran B. ve Burhan B., diğer aracın sürücüsü Halil Ö. ve yanındaki Oğuzhan T. yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı; yetkililer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.