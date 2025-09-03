GÜNCELLEME 2: Bolu'da şüpheli madde kokusundan etkilenen 9 polisten 8'i taburcu edildi

Valilikten yapılan açıklama detayları

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde gerçekleştirilen uygulamada yabancı plakalı bir aracı durdurduğu belirtildi.

Araçta yapılan kontrolde, benzin deposunda şüpheli madde tespit edildi. İnceleme sırasında polisler, söz konusu maddenin yaydığı kokudan etkilendi.

Açıklamada olayın sağlık boyutuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: 9 polis memurundan 1'i tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilirken, 8 polis memuru hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün itibarıyla tedavi süreçleri tamamlanan 7 polis memuru daha taburcu edildi; 1 polis memurunun sağlık durumu iyi olmakla birlikte tedbiren hastanede müşahede altında tutulduğu ifade edildi.

Valilik ayrıca, şüpheli maddenin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bolu'da 9 polis aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceledikleri esnada kokudan etkilendi. 9 Polis memuru, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.