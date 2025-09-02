Güncelleme 2: İsrail'in Gazze Saldırıları — 86 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 86 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların Gazze kentinin kuzeyi, güneyi ve batısını kapsadığını bildiriyor.

Genel bilanço ve hedefler

Yetkililer ve görgü tanıkları, İsrail saldırılarında aşevleri, konutlar, çadırlar ve insani yardım bekleyen sivillerin hedef alındığını belirtti. Saldırılar Gazze kentinin kuzeyinde, güneyinde ve orta kesimlerinde yoğunlaştı.

Şeyh Rıdvan ve Tel Heva'daki saldırılar

Gazze kentinin güneybatısındaki Tel Heva Mahallesi'nde Vahde stadyumu çevresindeki apartman dairelerinin hedef alındığı saldırıda çoğu kadın ve çocuk 14 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde ise bir helikopter saldırısında bir apartman dairesi vuruldu; olayda 4 Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan'daki Cisr bölgesi yakınlarında bir apartman dairesinin havadan hedef alınması sonucu anne-baba ve çocuklarından oluşan 5 kişilik bir aile katledildi. Ayrıca Şeyh Rıdvan saldırılarında Filistinli foto muhabiri Cihad Salim hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çadırlar, aşevleri ve insani yardım noktaları hedef alındı

Gazze kentinin batısındaki Suveydi Nasr yakınlarında Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü. Kentin güneybatısındaki Rimmal Mahallesi'nde bir aşevinin İsrail savaş uçaklarıyla vurulması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti; yaralananlar var.

İsrail askerleri, Netzarim Bölgesi'nde yardım dağıtım noktası yakınlarındaki Filistinlilerin üzerine ateş açtı; burada 9 Filistinli öldü. Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim bölgesi yakınlarında insani yardım beklerken yaralanan bir kişi de daha sonra yaşamını yitirdi.

Enkazdan çıkarılan cenazeler ve arama-kurtarma

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun vurduğu bir evden 11 cenaze çıkarıldığını; bunlardan 3'ünün çocuk, 2'sinin kadın olduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor ve Basal, enkaz altında 7 çocuğun (bunlardan birinin 1,5 yaşında olduğu) bulunduğunu açıkladı.

Han Yunus ve güneydeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Morag Koridoru çevresinde insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 7 Filistinli (biri kadın) hayatını kaybetti. Han Yunus'un farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda ayrıca 4 Filistinli daha öldü.

Attar bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadır ve bir sivil aracın bombalanması sonucu 12 Filistinli yaşamını yitirdi; ölenlerin 7'si çocuk olarak bildirildi. Görgü tanıkları, çocukların su kuyruğunda beklediği sırada gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Diğer öne çıkan saldırılar

Gazze kentinin batısındaki Bahr Caddesi'nde insani yardım bekleyenlerin üzerine açılan ateşte yaralanan bir kişi de yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle'de bir İHA saldırısında 4 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ta Aksa Şehitleri Hastanesi çevresine düzenlenen saldırıda bir çadırda yaralanan kişi daha sonra yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyinde içme suyu almak üzere bekleyen bir kadın İHA ateşiyle öldü. Kentteki Şafii Camisi çevresine düzenlenen saldırıda 2 Filistinli can verirken, daha önce bombardımanda yaralanan bir kişi de yaşamını yitirdi.

Olaylarla ilgili yaralı sayısı ve can kaybı raporları hastane ve sahadaki kaynaklarca güncellenmeye devam ediyor.