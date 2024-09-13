Gündem 13 Eylül 2024: Açılışlar ve Toplantılar

13 Eylül 2024 Gündemi

ANADOLU HABER AJANSI tarafından yayımlanan gündem bilgileri kapsamında, önemli açılışlar ve siyasi toplantılar ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.

Önemli Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Marmara Üniversitesi'nde yeni eğitim binalarının açılışına katılacak.

, Marmara Üniversitesi'nde yeni eğitim binalarının açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Bingöl'de çeşitli açılışlara iştirak edecek.

, Bingöl'de çeşitli açılışlara iştirak edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de sosyal etkinliklere katılacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , Denizli'de bir dizi açılışa katılacak.

, Denizli'de bir dizi açılışa katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , Van'da Türkiye Buluşmaları programına iştirak edecek.

, Van'da Türkiye Buluşmaları programına iştirak edecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , G20 Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına Brezilya'da katılacak.

, G20 Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına Brezilya'da katılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, G20 Tarım Bakanları Zirvesi için Brezilya'da bulunacak.

Dünya Diplomasisi ve Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , İspanya'da düzenlenecek İİT ve Arap Birliği toplantısına katılacak.

, İspanya'da düzenlenecek İİT ve Arap Birliği toplantısına katılacak. ABD vatandaşının İsrail'de öldürülmesi sonrası gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Güncel Olaylar

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar , İstanbul'daki açılış törenine katılacak.

, İstanbul'daki açılış törenine katılacak. Diyarbakır'da bir çocuğun ölümüyle ilgili gelişmeler izleniyor.

Kültür ve Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'teki etkinliklere katılacak.

Spor Etkinlikleri

Trendyol 1. Lig maçları Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasında başlayacak.

maçları Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasında başlayacak. AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları da gerçekleştirilecek.

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