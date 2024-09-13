Gündem 13 Eylül 2024: Açılışlar ve Toplantılar

13 Eylül 2024 Gündemi
ANADOLU HABER AJANSI tarafından yayımlanan gündem bilgileri kapsamında, önemli açılışlar ve siyasi toplantılar ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.
Önemli Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde yeni eğitim binalarının açılışına katılacak.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de çeşitli açılışlara iştirak edecek.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de sosyal etkinliklere katılacak.
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli'de bir dizi açılışa katılacak.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da Türkiye Buluşmaları programına iştirak edecek.
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına Brezilya'da katılacak.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, G20 Tarım Bakanları Zirvesi için Brezilya'da bulunacak.
Dünya Diplomasisi ve Gelişmeler
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da düzenlenecek İİT ve Arap Birliği toplantısına katılacak.
- ABD vatandaşının İsrail'de öldürülmesi sonrası gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
Güncel Olaylar
- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'daki açılış törenine katılacak.
- Diyarbakır'da bir çocuğun ölümüyle ilgili gelişmeler izleniyor.
Kültür ve Sanat
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'teki etkinliklere katılacak.
Spor Etkinlikleri
- Trendyol 1. Lig maçları Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasında başlayacak.
- AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları da gerçekleştirilecek.
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