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Gündem 13 Eylül 2024: Açılışlar ve Toplantılar

Bugün gerçekleşecek önemli açılışlar ve siyasi etkinlikler hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:00
Gündem 13 Eylül 2024: Açılışlar ve Toplantılar

13 Eylül 2024 Gündemi

ANADOLU HABER AJANSI tarafından yayımlanan gündem bilgileri kapsamında, önemli açılışlar ve siyasi toplantılar ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.

Önemli Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde yeni eğitim binalarının açılışına katılacak.
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de çeşitli açılışlara iştirak edecek.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de sosyal etkinliklere katılacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli'de bir dizi açılışa katılacak.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da Türkiye Buluşmaları programına iştirak edecek.
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına Brezilya'da katılacak.
  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, G20 Tarım Bakanları Zirvesi için Brezilya'da bulunacak.

Dünya Diplomasisi ve Gelişmeler

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da düzenlenecek İİT ve Arap Birliği toplantısına katılacak.
  • ABD vatandaşının İsrail'de öldürülmesi sonrası gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Güncel Olaylar

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'daki açılış törenine katılacak.
  • Diyarbakır'da bir çocuğun ölümüyle ilgili gelişmeler izleniyor.

Kültür ve Sanat

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'teki etkinliklere katılacak.

Spor Etkinlikleri

  • Trendyol 1. Lig maçları Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasında başlayacak.
  • AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları da gerçekleştirilecek.

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