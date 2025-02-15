Gündem: 15 Şubat 2025'te Neler Oluyor?

CHP ve İYİ Parti liderleri ziyaretlerde bulunacak, Dışişleri Bakanı Münih'te. Spor etkinlikleri de hız kesmiyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:00
Gündem: 15 Şubat 2025'te Neler Oluyor?

Gündem Özeti: 15 Şubat 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Ahmetli ve Salihli belediyelerini ziyaret edecek. Ziyaretin saatleri 12.00 ile 13.45 arasında planlandı. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri’de Tomarza Belediye Başkanlığına, esnafa ve Kayseri Ticaret Odası ile İnovatif İş İnsanları Derneğine ziyaretlerde bulunacak. Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na da katılacak. (10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı"na katılacak. (14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te düzenlenecek olan 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de uygulanan ateşkes ve esir takası süreciyle ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası kapsamında, Gaziantep FK-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmaları gerçekleşecek. (Gaziantep/13.30, İstanbul/16.00, 19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Yeni Malatyaspor-Manisa FK ve Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla başlayacak. (Malatya/16.00, Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

Nesine 3. Lig gruplarında 20. hafta, 8 karşılaşma ile start alıyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, OGM Ormanspor-Çimsa ÇBK Mersin maçı ile başlayacak. (Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları sürüyor; RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta gibi önemli maçlar oynanacak. (Çeşitli illerde) (Fotoğraflı)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası, Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla başlayacak. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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