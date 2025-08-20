Gündem 20 Ağustos 2025: Kurtulmuş liderliğinde Milli Dayanışma toplantısı ve yoğun siyaset-spor programı

GÜNDEM / 20 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

TBMM ve Siyasi Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SOCAR Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak ODTÜ işbirliğiyle hayata geçirilen "Cep Kitapları" Projesinin tanıtımına katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir'de Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevinin temel atma törenine, Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezinin açılışına, Kadıköy'de İBB Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunun açılışına ve Üsküdar'da düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek. (İstanbul/11.00/13.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA • YÜRÜTME • SİYASET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, inşaatı süren fen liseleri alanlarında incelemelerde bulunacak; ayrıca Muharip Gaziler Derneği ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. (Afyonkarahisar/09.30-14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ • FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek; KUDAKA ve DOKAP Bayburt projelerinin açılışı ile DOKAP İmza Töreni'ne katılacak. (Bayburt/13.30-15.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin Mihai Grindeanu ve Rumen mevkidaşı Ciprian Constantin Șerban ile görüşecek; Bükreş metro şantiyesini ziyaret edecek. (Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarımsal girdi fiyat ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA • DİPLOMASİ

Gazze ve Bölgesel Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin açılış töreni ile tenis şenliğine katılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Futbol ve Uluslararası Mücadeleler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek. (İstanbul/22.00) (Fotoğraflı)

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacağı müsabaka öncesi son idmanını Atina Olimpiyat Stadı'nda yapacak; teknik direktör Thomas Reis ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek. (Atina/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria ve bir oyuncusu, Samsunspor maç öncesi basın toplantısı gerçekleştirecek. (Atina/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lausanne ekibine konuk olacakları mücadele öncesi Tuiliere Stadı'nda basın toplantısı yapacak ve siyah-beyazlı takım son çalışmasını burada gerçekleştirecek. (Lozan/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş maçı öncesi Tuiliere Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Lozan/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımını konuk edecekleri ilk maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek; lacivert-turunculu ekip son idmanını burada yapacak. (İstanbul/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi ve bir oyuncusu, Başakşehir maç öncesi aynı stadyumda basın toplantısı yapacak; konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek. (İstanbul/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak. (Vilnius/19.30) (Fotoğraflı)

