Gündem 25 Ağustos 2025: Erdoğan Ahlat'ta Kabine Toplantısı ve Günün Ajandası

25 Ağustos 2025 gündemi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat programı ve Kabine toplantısı; TBMM Başkanı ve parti liderlerinin ziyaretleri; ekonomi, diplomasi ve spor takvimi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 09:01
Gündem 25 Ağustos 2025: Erdoğan Ahlat'ta Kabine Toplantısı ve Günün Ajandası

GÜNDEM / 25 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Programlar

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılacak, Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki Ahlat Selçuklu Kabristanı'na ziyarette bulunacak ve Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (Bitlis/13.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek, atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanması ve kortej yürüyüşü ile Şuhut Belediye Şehir Stadyumu Etkinlikleri'ne katılacak. (Afyonkarahisar/20.30/21.00/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca Cezaevi'ni, partisinin Şuhut İlçe Başkanlığı'nı ve Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek. (İzmir/13.00/Afyonkarahisar/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ile reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. (İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek. (Cidde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçıyla sona erecek. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, İstanbulspor-Manisa FK maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/21.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. (Nakhon Ratchasima/15.30) (Fotoğraflı)

***

