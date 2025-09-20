GÜNDEM ÖZETİ — 20 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Dünya, Spor

20 Eylül 2025 gündem özeti: siyaset, ekonomi, dünya gelişmeleri ve spor programları; bakan ziyaretleri, Gazze krizi, lig maçları ve voleybol turnuvası.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 00:01
GÜNDEM ÖZETİ — 20 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Dünya, Spor

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Antalya'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek; basın toplantısı düzenleyecek, Antalya Ticaret Borsasını, esnafı, Güneydoğu ve Doğu Anadolu İş Adamları Derneğini ve şehit ailesini ziyaret edecek, avukatlar ile toplantı yapacak. (Antalya/11.30-18.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak. (Çanakkale/10.00/11.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfınca düzenlenecek "Horasan'dan Balkanlar'a Avrasya Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri Buluşması"na katılacak. (Ankara/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karasu'da Çekok Gıda Sanayi kivi hasadına katılacak, Başak Traktör Fabrikası'nı, Arifiye Fidancılık'ı, valiliği ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (Sakarya/10.15-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail-Gazze krizi: İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında başlayacak. (İstanbul/10.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası; Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor, Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor ve Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmalarıyla devam edilecek. (Ankara/17.00/Antalya/Trabzon/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in altıncı haftası; Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK, İmaj Alt Yapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor, Manisa FK-Esenler Erokspor ve Adana Demirspor-Erzurumspor FK müsabakalarıyla devam edilecek. (Ankara/Van/16.00/Manisa/Adana/19.00)

4- Nesine 3. Lig'in 3. haftası, 1. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

5- 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası (Filipinler ev sahipliğinde) son 16 turu müsabakaları başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak. (Manila/10.30)

6- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftası; Spor Toto-Rize Belediyespor, Ankara Hentbol-Beykoz Belediyespor, Güneysuspor-Mihalıççık Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Önallar Giresunspor ve Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak. (Ankara/16.00/18.00/Rize/17.00/Muğla/İstanbul/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpıştı: 12 Yaralı
2
Bursa'da 'Sağlıkta Su ve Önemi' Konferansı: Su Tasarrufu ve Kuraklık Uyarısı
3
İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Tutuklama
4
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Doğankent'te 8 Kişi Kurtarıldı
5
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
6
Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Savunma ve Bölgesel Barış

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek